الفراخ بـ70 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق ومحلات الطيور، حيث تراوح سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بين 70 و71 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن الساسو بين 83 و85 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 99 و100 جنيه، بينما تراوح سعر الكيلو من الأمهات الأبيض بين 49 و50 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 9 و10 جنيهات، في حين تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم بين 8 و9 جنيهات، فيما تراوح الكتكوت البلدي الحر عمر يوم بين 7.50 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي بين 74 و75 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط المسكوفي بين 99 و100 جنيه، في حين سجل سعر كيلو البط المولارد بين 84 و85 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الفرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه، بينما تراوح سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه.