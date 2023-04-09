معهد إعداد القادة يشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لشغل المناصب القيادية

يشهد معهد إعداد القادة اليوم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل المناصب القيادية المرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة (عميد كلية - رئيس شعبة - رئيس قسم) والمعادل لدرجة عميد كلية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم جيلاني وكلاء المعهد.

بدأت فعاليات البرنامج التدريبي بمحاضرة عن مهارات وفنون القيادة الحديثة للمؤسسات ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وأخرى عن التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي - أهميته وآلياته ويحاضر فيها الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وخلال محاضرة مهارات وفنون القيادة الحديثة للمؤسسات، حيث أكد "والى" أن القائد الناجح يخلق الرغبة ويبث الحماس ويوزع الأدوار ويتابع تنفيذ المهام، وقيل عن القيادة بأنها القدرة على التأثير، والقدرة على ترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، وكذلك القدرة على الإلهام، وقيل عن الإدارة بأنه حفظ النظام، وهى فن صناعة القرارات الحاسمة التي لا تسير العمل بدونها، لذا نجد أن فن القيادة يجب أن تكون قائدًا مديرًا .

كما شرح مهارات القيادة الإدارية الحديثة، فالقيادة ان تكون "لطيف دونما ضعف، قويا دونما تطاول، جريئا دونما بلطجة، متأنيا دونما كسل، متواضعا دونما خجل، واثقًا دونما غرور، طريفا دونما حماقة، مبتكرا دونما تقليد أعمى، طموحا دونما مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، محدد الهدف دونما جمود، محبوبا دونما أن تفقد الحزم، مؤثرا دونما سيطرة او تحكم، واقعى دونما تهويل او تهوين، متوقع الضغوط دونما الاستسلام".

وفى ذات السياق أوضح صفات قائد المؤسسة ومهاراته، والأدوار الرئيسية للقائد والمتمثلة فى الإشراف على التخطيط، بجانب فتح آفاق جديدة للعمل مع مراكز مشاركة، وكذلك العمل على حل المشكلات المزمنة بعد ان يفشل الآخرون في حلها، بالإضافة إلي تطوير الذات والآخرين، وتقدير وتكريم المتميزين .

وكذلك تطرق إلى شرح التحديات التي تواجه القائد، وكيفية التغلب عليها، كما تم شرح مقومات وركائز القائد الفعال والتعرف على صفات القائد الملهم، وعرض أحدث نظريات القيادة، ومنها القيادة الموقفية.



وأضاف "والى" ان هناك ثلاث أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى، واختتم سيادته المحاضرة بشرح قوانين القيادة وتتمثل فى الارتباط والانتقاء والتفويض.