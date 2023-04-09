ما هي صلاة التهجد وتوقيت وحكم صلاتها في رمضان؟

ازدادت عمليات البحث في شهر رمضان المبارك على صلاة التهجد في رمضان، عن بدايتها ونهايتها وكيفية صلاتها وفضلها، إذ يحرص المسلمون في شهر رمضان على تأدية العبادات إرضاءً لله للفوز بالجنات.

ما هي صلاة التهجد؟

أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ صلاة التهجد تكون بعد النوم وأفضل وقت لأدائها هو الثلث الأخير من الليل، مؤكدًا أنّ صلاة التهجد جزء من قيام الليل لكنها أخص منه.

وبعد سلسلة من التساؤلات الموجهة لدار الإفتاء، أوضح أمين الفتوى، خلال حديثه عبر قناة الإفتاء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الثلث الأخير من الليل يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث، قائلا: «صلاة التهجد ما يميزها عن قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً قليلة، ثم يقوم بعدها لصلاة التهجد في منتصف الليل، ويصلي المسلم ركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما شاء من الركعات قدر استطاعته؛ لأنّ صلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة التهجد يوتر بصلاة ركعة واحدة».

واستشهد أحمد وسام أمين الفتوى، خلال حديثه عن صلاة التهجد، لما وروى عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيّ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

حكم صلاة التهجد في رمضان

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ردًا على الأسئلة والاستفسارات التي تصله أولا بأول عن صلاة التهجد، أكد أن صلاة التهجد سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لما روي عن في الحديث الشريف: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».