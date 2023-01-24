الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

بالأسماء.. كبار القراء الإذاعيين يحيون صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

تحيي نخبة من كبار القراء المعتمدين صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بدءًا من ليلة الحادي والعشرين حتى ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وحال مجيئه مكتملًا ثلاثين يومًا يحيي الليلة الأخيرة منه إمام المسجد الشيخ أحمد دسوقي مكي. 

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المبارك 1444هـ، لقيام نخبة كبيرة من كبار القراء المعتمدين بإحياء صلاة القيام بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وذلك على النحو التالي: 
١- ليلة 21 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل.

٢- ليلة 22 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود علي حسن.

٣ - ليلة 23 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ السعيد فيصل.

٤ - ليلة 24 من شهر رمضان القارئ الطبيب/ أحمد نعينع. 

٥- ليلة 25 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني.

٦- ليلة 26 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ حجاج هنداوي.

٧- ليلة 27 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ طه النعماني. 

٨- ليلة 28 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود الخشت. 

٩- ليلة 29 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل. 

١٠ - ليلة 30 من شهر رمضان إمام المسجد الشيخ/ أحمد دسوقي مكي.

كبار القراء المعتمدين صلاة التهجد مسجد الإمام الحسين الإمام الحسين كبار القراء

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