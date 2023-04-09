الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| سعر الدولار اليوم الأحد وتشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، والتي ترصدها "الدستور" لكم من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

التضامن: بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات

أعلنت وزارة التضامن عن رفع بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عائد الشهادات الادخارية 3 سنوات، بالإضافة إلى رفع عائد شهادة «رد الجميل» إلى 19.25% سنويا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف "السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام"، و"الرابع والخامس الابتدائي" اختبارات المهام الأدائية، غدًا الإثنين، بعد توقف الاختبارات اليوم الأحد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية

نستعرض آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023، الموافق اليوم الثامن عشر من شهر رمضان، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار  استقرارًا مقابل العملة المحلية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رسائل قوية.. علاقة السيسى والبرهان تعزز أواصر العلاقات بين مصر والسودان

مثلت العلاقات القوية والراسخة بين قادة مصر والسودان على مر السنوات قوة دفع كبيرة في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحظيت العلاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بتطور كبير انعكس على علاقات شعبي وادي النيل لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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