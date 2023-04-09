الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل غدًا

الابتدائي
الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف "السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام"، و"الرابع والخامس الابتدائي" اختبارات المهام الأدائية، غدًا الإثنين، بعد توقف الاختبارات اليوم الأحد.

وتوقفت الاختبارات اليوم لاحتفال المسيحيين بعيد السعف.

ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات خلال العام الدراسي.

واختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة، وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

2022-2023 السادس الابتدائى الخامس الابتدائي الثاني الثانوي العام التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي العام الدراسي الحالي 2022-2023 العام الدراسي 2022

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