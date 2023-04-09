لعدم اكتمال النصاب القانوني.. "الأهرام للطباعة" تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي كان من المقرر انعقادها أمس السبت إلى موعد لاحق.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد لم يكتمل إذ حضر عضوان فقط من مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وكذلك مناقشة توزيع الأرباح من عدمه.

يشار إلى أن الأهرام للطباعة والتغليف، سجلت خسائر بقيمة 11.48 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بلغت 12.72 مليون جنيه خلال عام 2021.

وتراجع صافي المبيعات خلال العام الماضي ليسجل 20.06 مليون جنيه، مقارنة بـ26.33 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

وكشفت القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.