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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الأحد 9/4/2023

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم  الأحد 9 أبريل خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي.

- أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 9 أبريل 2023

شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا في الأسعار اليوم الأحد 9 أبريل خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل 70 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 79 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

 - أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 9 أبريل 2023

شهدت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 9 أبريل ارتفاعا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية من أرض المزراعة، لتسجل سعر 74 جنيهًا للكيلو وتصل للمستهلك من خلال المحلات التجارية لتسجل 79 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

التعاملات الصباحية|أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 9 أبريل

 - أسعارالفراخ الأمهات اليوم الأحد 9 ابريل 2023

شهدت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 9 أبريل ارتفاعًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية من أرض المزراعة لتسجل 65 جنيهًا ، وتصل للمستهلك من خلال المحلات التجارية بسعر 70 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

 - أسعارالفراخ البلدي اليوم الأحد 9 أبريل 2023

بينما شهدت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد 9 أبريل ارتفعاً جديدًا  في أسعارها  لتسجل 110 جنيهات في بورصة الدواجن، لتصل للمستهلك بسعر 116 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

 - أسعار البيض اليوم الأحد 9 ابريل 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم 9 أبريل سعر 92 جنيهًا  للكرتونة ليصل للمستهلك بسعر 100جنيها بحسب المنطقة.

بينما سجلت أسعار كرتونة  البيض الأبيض اليوم الأحد 9 أبريل سعر 85 جنيهًا للكرتونة  ليصل للمستهلك بسعر 93 جنيها بحسب المنطقة .

بينما سجل أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 9 أبريل سعر 99 جنيها للكرتوتة ليصل للمستهلك بقيمة 114 جنيهًا بحسب المنطقة.

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