التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الأحد 9/4/2023

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، بعد أن تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 9 أبريل خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي.

- أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 9 أبريل 2023

شهدت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا في الأسعار اليوم الأحد 9 أبريل خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل 70 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك من خلال المحلات التجارية بـ 79 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

- أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 9 أبريل 2023

شهدت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 9 أبريل ارتفاعا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية من أرض المزراعة، لتسجل سعر 74 جنيهًا للكيلو وتصل للمستهلك من خلال المحلات التجارية لتسجل 79 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

- أسعارالفراخ الأمهات اليوم الأحد 9 ابريل 2023

شهدت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 9 أبريل ارتفاعًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية من أرض المزراعة لتسجل 65 جنيهًا ، وتصل للمستهلك من خلال المحلات التجارية بسعر 70 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

- أسعارالفراخ البلدي اليوم الأحد 9 أبريل 2023

بينما شهدت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد 9 أبريل ارتفعاً جديدًا في أسعارها لتسجل 110 جنيهات في بورصة الدواجن، لتصل للمستهلك بسعر 116 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

- أسعار البيض اليوم الأحد 9 ابريل 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم 9 أبريل سعر 92 جنيهًا للكرتونة ليصل للمستهلك بسعر 100جنيها بحسب المنطقة.

بينما سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 9 أبريل سعر 85 جنيهًا للكرتونة ليصل للمستهلك بسعر 93 جنيها بحسب المنطقة .

بينما سجل أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 9 أبريل سعر 99 جنيها للكرتوتة ليصل للمستهلك بقيمة 114 جنيهًا بحسب المنطقة.