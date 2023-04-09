الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمومية "الصعيد للمقاولات" تقر تخفيض رأسمال الشركة وترحيل حصة المساهمين

البورصة
البورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 754.78 مليون جنيه إلى 730.06 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن التخفيض قدره 24.71 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.

وعلى صعيد العمومية العادية، صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وترحيل حصة المساهمين عن أرباح العام الماضي.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة. 

وصدقت كذلك على عقود المعاوضة، متضمنة عقد مقاولة مع شركة رؤية للاستثمار العقاري بإجمالي 133 مليون جنيه، وعقد مع شركة مشارق للاستثمار العقاري بإجمالي 200 مليون جنيه.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 104.01 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 80.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات بلغت 1.54 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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