الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن إفطار المطرية: كانوا كلهم طيبين على المأدبة

هونج جين ووك سفير
هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية في مصر

أعرب هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، عن سعادته بمشاركته في حفل الإفطار بمنطقة المطرية بالقاهرة، قائلاً، إنه قابل العديد من المواطنين المصريين والتقط معهم الصور، معقبًا: "طقوس رمضان في مصر حاجة تانية".

وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج  التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المصريين استقبلوه بسعادة خلال حفل الإفطار، لافتاً إلى أنه يحب كل الأكلات المصرية مثل الكشري والقطايف، معقبًا: "هناك شبه بينها وبين بعض الأكلات الكورية".

وتابع: "على المأدبة كانوا كلهم طيبين رغم إني أول مرة أشوفهم".

ولفت سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الأنظار بمشاركته لأول مرة في الإفطار على أكبر مائدة رمضانية بحي المطرية الشعبي في القاهرة، حيث شهد حي المطرية، التابع لمحافظة القاهرة، الخميس، تنظيم "أكبر مائدة إفطار في مصر"، والتي جمعت حولها المئات من أهالي الحي إلى جانب الضيوف من المصورين ومدوني السفر، والذين وثّقوا مقتطفات من هذه الفعالية الرمضانية التي تجسّد روح المحبة والترابط الاجتماعي بين المصريين.

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