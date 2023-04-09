الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرجاء المغربى يعلن إصابة لاعبه محمد زريدة

الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، إصابة محمد زريدة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن وقوع الأهلي في مواجهة الرجاء، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي الرجاء عبر حسابه على "فيس بوك"، تعرض محمد زريدة للإصابة في الركبة خلال مواجهة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي.

جدير بالذكر، أن الأهلي حدد موعد مواجهة الرجاء ذهابًا، يوم 22 إبريل الجاري، على أن تقام مباراة العودة بعد ذلك بأسبوع في الأراضي المغربية.

الرجاء البيضاوي المغربي الاهلى محمد زريدة دورى ابطال افريقيا

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