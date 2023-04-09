الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنة الفنان الراحل محمود مسعود: أصحابه تخلوا عنه فى مرضه

الفنان الراحل محمود
الفنان الراحل محمود مسعود

كشفت الفنانة إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، كواليس الأيام الأخيرة في حياة والدها، والذي توفي بالعام 2020.

وقالت إيمان مسعود، خلال لقائها ببرنامج خط أحمر المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى: “محدش من أصحاب والدي سأل عليه خلال فترة مرضه ولا حد وقف جنبه”.

وأشادت بمساعدة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، والإعلامي محمد موسى، والإعلامي وليد حسني، لها خلال فترة مرض والدها.

وكشفت إيمان مسعود، سر غيابها عن الوسط الفني لنحو 10 سنوات، رغم مشاركتها في أكثر من 42 عملا فنيا، قائلة: “مستغربة من عدم عرض أي أعمال عليا رغم تاريخي الفني، ومبعرفش أشتكي وأخبط على شركات الإنتاج وأقولهم والنبي شغلوني، ومعرفش إيه السبب”.

كما تحدثت الفنانة إيمان مسعود، عن تفاصيل بدايتها الفنية، قائلة: “إن أول عمل درامي  شاركت فيه كان مسلسل سر الأرض من إخراج الراحل أحمد بدر الدين”.

وأضافت: “روحت لبابا وهو يصور مسلسل سر الأرض في فايد ، ولما شافني المخرج الراحل أحمد بدر الدين اكتشفني وعرض عليا التمثيل ووالدي رفض وبعدها وافق أمثل مشهدين فقط”.

وتابعت الفنانة إيمان مسعود: “كنت أول مرة أقف أمام كاميرا ولكن والدي قال تخلص ثانوية عامة وتدخل معهد الفنون المسرحية وبعد كده تدخل عالم الفن”.

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