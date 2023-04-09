الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 أبريل 2023

ننشر اسعار الدواجن
ننشر اسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 9 ابريل 2023

البحث عن أسعار الدواجن والبيض من الموضوعات المهمة خاصة مع مرور النصف من شهر رمضان الكريم، ونننشر في هذا التقرير أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 أبريل 2023 بما فيها أسعار الفراخ والبط والرومي.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 أبريل 2023

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 70 جنيهًا. 
الفراخ الساسو 87 جنيهًا. 
الفراخ البلدي 110 جنيهات. 
امهات بيضاء 45 جنيهًا. 
بياض أبيض سلك 45 جنيهًا. 
بياض أبيض أرضي 50 جنيهًا. 
بياض أحمر سلك 64 جنيهًا. 
بياض أحمر أرضي 66 جنيهًا. 
كتكوت أبيض شركات 13 جنيه. 
كتكوت أبيض قطعان 5.25 جنيه. 
كتكوت ساسو 10 جنيهات. 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيهًا. 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه. 
كتكوت هجين 6 جنيهات. 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. 
كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.  

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سعر البيض اليوم

بيض أبيض 99.75 جنيه.
بيض أحمر 100.75 جنيه. 
بيض بلدي 100 جنيه.
 

أسعار البط 

بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيهًا. 
بط مسكوفي عمر يوم 24  جنيهًا. 
بط فرنساوي عمر يوم 11 جنيهًا. 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر يوم 39 جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 50 جنيهًا. 
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيهات. 
لحم بط مولار كيلو 71 جنيهًا. 
لحم بط فرنساوي كيلو 61 جنيهًا.

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيهات. 
 


 أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيهًا. 
رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيهًا. 
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيهًا. 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا. 

 أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 26,700 جنيه. 
علف نامي 21% 26,170 جنيه. 
علف ناهي 19% 26,070 جنيه. 
علف بادي نامي 21,5% 26,000 جنيهًا. 
علف بيض إنتاجي 16% 22,720 جنيه. 
علف بيض إنتاجي 18% 23,370 جنيه. 
 

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