السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور العدد الجديد من مجلة الديمقراطية تحت عنوان "العمل الأهلي التنموي في مصر"

مجلة الديمقراطية
مجلة الديمقراطية

تحت عنوان " العمل الأهلى التنموى فى مصر ".. صدر العدد الجديد من مجلة الديمقراطية- أبريل 2023-، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، والتي يرأس تحريرها، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، ويتناول ملف العدد  العمل الأهلي التنموي فى مصر، من مختلف الأوجه والأبعاد، منها علاقة العمل الأهلى المصرى باستراتيجية حقوق الإنسان 2021، وأهداف وأنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كأحد مظاهر التمكين المتبادل بين الدولة والمجتمع، وفعاليته كضمانة للأمن القومي المصري من جانب، وتكريس حقوق الإنسان من جانب آخر. كما يتناول الملف المبادرات الاجتماعية كمحفزات للتغيير، وحوكمة العمل الخيري في ظل ميثاق شرف خدمة الإنسان، والتأكيد على أهمية العمل على استدامة أعماله التنموية، بالإضافة إلى الاستثمار ذي الأثر المجتمعى،  ويكشف الملف أبعاد العلاقة بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وآليات العمل التطوعي، فيما يركز أيضا على العمل الأهلي في ظل المسئولية المجتمعية والتمكين الاقتصادي في مصر، ودور المجتمع الأهلي المصري فى دعم الأمن الغذائي، وجهود النساء المصريات فى العمل الأهلى التنموى، ودور التحالفات والجمعيات الأهلية في تعزيز الحماية الاجتماعية.


 ويتضمن العدد الجديد من مجلة الديمقراطية افتتاحية، رئيس التحرير أحمد ناجي قمحة، والتي جاءت تحت عنوان: " التجربة التنموية المصرية.. تشريح تشكيل الوعى فى اتجاه معاكس".  وتضمن العدد دراستين مهمتين، أولهما  عن "الاتجاهات الحديثة فى دراسات وبحوث استخدامات الأطفال وذوى الهمم لوسائل الإعلام التقليدية والتفاعلية" لد. إيناس محمود حامد أحمد، والأخرى عن الرؤية المستقبلية لأولويات النظام البيئى لريادة الأعمال المصرى لد. محمد خليف،  كما اشتمل العدد عدة مقالات عن قضايا شائكة منها، الفردية في الثقافة العربية مقابل فكرة القبيلة والجماعة والشلة لد. هيثم الحاج على،  و 25 أبريل .. تحرير سيناء وانطلاق التنمية الشاملة للواء أ.ح د. محمد قشقوش، وديموجرافية المدن الجديدة لتوزيع أفضل للسُكّان فى مصر لد.أيمن زُهْرى.                        
 كما يحتوى العدد مجموعة من التقارير، التي سعت إلى تقديم محددات وعوائق الدور الإغاثى  فى سوريا ودلالات نتائج الانتخابات فى نيجيريا وقبرص وغيرها. بالإضافة إلى ملف خاص عن أزمة اليسار حول العالم؛ فى العالم العربى وإفريقيا وإسرائيل والهند ودول أمريكا اللاتينية.
 

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