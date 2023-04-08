السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. خطة القوات المسلحة لضرب عناصر داعش

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، أحداثا مثيرة اليوم، ويعرض المسلسل في تمام التاسعة على قناة أون إي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

«الكتيبة 101» الحلقة 16.. الضابط «هارون» يتحدى القصف ويطلب الإذن بدعم زملائه

ويسعى رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 بقيادة الرائد نور صلاح ويجسد دوره عمرو يوسف والرائد إبراهيم ويجسد دوره أحمد صلاح حسني، بالتنسيق مع رجال المخابرات بقيادة المقدم خالد ويجسد دوره آسر ياسين، إلى إعداد خطة قتالية عالية المستوى لمواجهة العناصر الإرهابية في الشيخ زويد. 

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. الضابط إدريس يشارك الجنود السحور في كمين السدرة


وتشهد الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101، قيام رجال القوات المسلحة باستهداف العناصر الإرهابية لتحرير الشيخ زويد من العناصر الإرهابية التي تم اقتحامها ورفع علم داعش على أحد مبانيها.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17


وضرب رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16، أعظم الملاحم البطولية في مواجهة عناصر داعش الذين قذفوا تمركزات القوات المسلحة بقذائف الهاون.


وتخطط العناصر التكفيرية بقيادة أبو دعاء الأنصاري وحكيم داعش التكفيري أبو أسامة، لمهاجمة الكمائن في شمال سيناء في محاولة منهم للسيطرة على مدينة الشيخ زويد لإعلانها أول إمارة داعشية في سيناء مصر.

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