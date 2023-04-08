"الكتيبة 101" الحلقة 16.. الضابط "هارون" يتحدى القصف ويطلب الإذن بدعم زملائه

أظهرت الحلقة 16 من مسلسل “الكتيبة 101”، بسالة ضباط وجنود القوات المسلحة في صد الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر تنظيم داعش، للسيطرة على مدينة "الشيخ زويد" وإعلانها أول إمارات التنظيم في سيناء.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101

واندفع عدد من العناصر الإرهابية لمهاجمة أكمنة القوات المسلحة ومنها “كمين الجورة”، وفي المقابل بدأ قائد الكمين الضابط "هارون" محمود عبدالمُغني، في توجيه جنوده للتعامل مع الهجوم، حيث أصدر أمرًا لقائدي الدبابتين التابعتين لقوة الكمين، بتوجيه قذائهم تجاه تجمع للعناصر الإرهابية التي تمطر الكمين بقذائف الهاون.

وتواصل الضابط “هارون” عبر اللاسلكي، مع قائد الكتيبة، وطلب منه الإذن بالتدخل لفك الحصار عن بقية الأكمنة القريبة، بعد تأخر وصول الدعم لها بسبب تفخيخ العناصر التكفيرية للطرق المحيطة بها.

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وحاول قائد الكتيبة إثنائه عن ذلك بقوله: "كدا خطر عليكوا"، لكن "هارون" أصر على موقفه.

وقال هارون لقائده: "مفيش خطر أكتر من اللي بيحصل"، ليوفق القائد على طلب هارون ويعطيه الإذن بالتدخل لدعم زملائه.

وفي كمين سدرة، استقل القائد نور النبوي، إحدى الدبابات وبدا في توجيه السائق إلى أماكن تجمع العناصر التكفيرية لتوجيه القذائف نحوهم.

وفي كمين ثالث، يقوده الضابط “إدريس” محمد رجب، كانت الضربات متتالية عليهم، وفُتحت عليه النار قبل أن يتمكن من التقاط خوذته وسترته الواقية، لكنه حمل سلاحه سريعًا وانطلق يصوب على العناصر الإرهابية ليتمكن من قتل العديد منهم، وذلك في الوقت الذي كان الجندي عبد الرحمن محمد متولي، ينتشل جثامين الشهداء من زملائه بعيدًا عن مرمى النيران، كما ساعد في تزويد الجنود بالذخيرة.