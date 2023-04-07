الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكتيبة 101 الحلقة 16.. محاولة إرهابية لتنفيذ خطة احتلال "الشيخ زويد"

الكتيبة 101
الكتيبة 101

رصدت الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101، كواليس هجوم التكفيريين على مدينة “الشيخ زويد” وقصفها بمدافع الهاون بالتزامن مع الهجوم على عددس من الأكمنة منها “كمين الجورة والسدرة” لعزلها تماما.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. الضابط إدريس يشارك الجنود السحور في كمين السدرة


احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

 

وضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 أدار “حكيم” عملية الهجوم على الشيخ زويد من داخل أحد الشقق السكنية، وظهر ضابط المخابرات المقدم خالد، وهو يُشارك في عمليات الاشتباك مع العناصر التكفيرية، في حين بدأ ابن الشيخ موسى الدلح في التواصل مع قيادات القوات المسلحة ليخبرهم بتطورات الأوضاع هناك.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. الضابط إدريس يشارك الجنود السحور في كمين السدرة

وفي مشهد آخر من مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 ، ظهرت “ليلى” والدة الرائد نور، وقالت لزوجها:"كلم نور انا قلقانة عليه وفي خطر عنده قلبي حاسس ان ابني في خطر".

وظهرت العناصر التكفيرية بأعداد كبيرة في شوارع الشيخ زايد، مع إطلاق كثيف للنيران العشوائية بالشوارع، إضافة إلى استخدام “مدافع الهاون” في قصف المدينة وأكمنة القوات المسلحة.

الكتيبة 101 الحلقة 16 

ويواصل رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 جهودهم لمواجهة عناصر الإرهابية في شمال سيناء ، ويعرض المسلسل في تمام التاسعة على قناة أون إي.
وخطط العناصر التكفيرية بقيادة ابودعاء الأنصاري وحكيم داعش التكفيري أبواسامه بمهاجمة الكمائن في شمال سيناء في محاولة منهم للسيطرة على مدينة الشيخ زويد لإعلانها اول إمارة داعشية في سيناء مصر.

وأشرف حكيم داعش ويجسد دوره فتحي عبدالوهاب في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 ، على تحميل السيارات المفخخة بنص طن متفجرات شديدة الانفجار، في إطار محاولاتهم بتركيز التفجيرات لإحداث أكبر خسائر ممكنه في هذه العملية الإرهابية التي يخططون لها.

الكتيبة 101 الحلقة 16 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة عشر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة السادسة عشر مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

منذر رياحنة: «كيميا خاصة» بينى وبين «محمد رمضان» والعمل تحت مظلة «المتحدة» يمنح الثقة للممثل (حوار)

«القاهرة الإخبارية» تبث الصور الأولى لعملية إطلاق النار والدهس في تل أبيب

الحلقة 16 من حضرة العمدة.. القبض على "سامر" بتهمة ضرب "سلمى"

«الزمالك» يتوصل لاتفاق نهائي مع الكولومبي «أوسوريو» (خاص)

ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 16.. زواج نادرة وشداد وحرب عائلات النجع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يجعل كلامنا يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6