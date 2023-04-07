الكتيبة 101 الحلقة 16.. محاولة إرهابية لتنفيذ خطة احتلال "الشيخ زويد"

رصدت الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101، كواليس هجوم التكفيريين على مدينة “الشيخ زويد” وقصفها بمدافع الهاون بالتزامن مع الهجوم على عددس من الأكمنة منها “كمين الجورة والسدرة” لعزلها تماما.



احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 أدار “حكيم” عملية الهجوم على الشيخ زويد من داخل أحد الشقق السكنية، وظهر ضابط المخابرات المقدم خالد، وهو يُشارك في عمليات الاشتباك مع العناصر التكفيرية، في حين بدأ ابن الشيخ موسى الدلح في التواصل مع قيادات القوات المسلحة ليخبرهم بتطورات الأوضاع هناك.

وفي مشهد آخر من مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 ، ظهرت “ليلى” والدة الرائد نور، وقالت لزوجها:"كلم نور انا قلقانة عليه وفي خطر عنده قلبي حاسس ان ابني في خطر".

وظهرت العناصر التكفيرية بأعداد كبيرة في شوارع الشيخ زايد، مع إطلاق كثيف للنيران العشوائية بالشوارع، إضافة إلى استخدام “مدافع الهاون” في قصف المدينة وأكمنة القوات المسلحة.

الكتيبة 101 الحلقة 16

ويواصل رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 جهودهم لمواجهة عناصر الإرهابية في شمال سيناء ، ويعرض المسلسل في تمام التاسعة على قناة أون إي.

وخطط العناصر التكفيرية بقيادة ابودعاء الأنصاري وحكيم داعش التكفيري أبواسامه بمهاجمة الكمائن في شمال سيناء في محاولة منهم للسيطرة على مدينة الشيخ زويد لإعلانها اول إمارة داعشية في سيناء مصر.

وأشرف حكيم داعش ويجسد دوره فتحي عبدالوهاب في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 ، على تحميل السيارات المفخخة بنص طن متفجرات شديدة الانفجار، في إطار محاولاتهم بتركيز التفجيرات لإحداث أكبر خسائر ممكنه في هذه العملية الإرهابية التي يخططون لها.