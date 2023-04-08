السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما

محمد رمضان
محمد رمضان

تعرض قناة دي إم سي دراما، بعد قليل، الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان بمشاركة كوكبة من نجوم الفن.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6.15 مساء عبر قناة دي إم سي دراما كما تعرض عبر منصة  WATCH IT الساعة 6.20 مساء.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

كما من المقرر عرض الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة عبر قناة "دي إم سي" العامة وذلك في تمام الساعة 10 مساء.

جعفر العمدة الحلقة 17.. الأحداث تتصاعد بعد كشف زينة لحقيقة "وداد"

وتشهد الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث الهامة والمشوقة وإفصاح “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة عن سر "وداد" وزيارتها لـ"شوقي فتح الله" الذي يجسد دوره النجم منذر رياحنه في سجن الرجال.

 

وينتظر الجمهور رد فعل "جعفر" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان، وشقيقه سيد الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم بعد معرفتهم حقيقة "وداد" التي تجسد دورها الفنانة جوري بكر وتظهر في دور زوجة "سيد".

 

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

  • قناة دي إم سي دراما عقب أذان المغرب مباشرة في الساعة السادسة والربع مساء ويعاد المسلسل الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.
  • قناة دي إم سي العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً والإعادة الساعة الخامسة صباحًا، الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا.
  • منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة.

 

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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