السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 17| غيرة حسام بسبب بويكا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

انتهت قبل قليل الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، عبر شبكة قنوات سي بي سي بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 17

وخلال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 17  يحاول الضابط حسام معرفة علاقة سماح بعلي بويكا وتؤكد له سماح انه صديق، يبدو على حسام الغيرة، تشتبك فوقية وسميحة وانشراح مع نيللي بسبب تواجدها في المنزل مع سامح ومشاهدتهم لها وهي تطعمه، تحكي فوقية لأكرم عن مقابلة انشراح لها وتطلب منه ابلاغ الشرطة إذا تطور الأمر مع انشراح، تصرخ انشراح ويتجه إليها الجميع ولكنهم يجدون باب الغرفة مغلق، تتصل ماجي بحماصة وتطلب منه الحضور للمصنع.

أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 


تحاول سميحة الإمساك بانشراح ومنعها من الصراخ بعد معرفتها بموت جلال، إلا أنها تفشل في ذلك وسط تجمع كل المحيطين وتقول انشراح إنها لن تقدر أن تقول هذا الخبر إلى طنط سوسو وعلى سميحة أن تقول لها.

يحضر الضابط حسام لمنزل سميحة بعد أن سمع الصراخ في الهاتف أثناء مكالمته مع سماح ويقابله أكرم الذي  يقول له إنه لا يوجد أي شيء.

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17| مشاجرة بين أكرم وفوقية

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

 

يشارك مع النجمة الكبيرة يسرا عدد كبير من النجوم منهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان الكوميدي محمد ثروت وبمشاركة كلا من الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم، والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

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