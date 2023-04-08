السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17| مشاجرة بين أكرم وفوقية

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

تواصل شبكة قنوات سي بي سي عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ونقدم لمتابعي الدستور خلال التقرير التالي تفاصيل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17.


مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17


وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 17 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم أحداث كوميديا مختلفة حيث بدأت الحلقة بمشاجرة كبيرة عبر الهاتف بين“ أكرم” الذي يقدم دوره الفنان محمد ثروت وفوقية “شيماء سيف” و"سميحة“ يسرا من طرف آخر نتيجة طلبهم منهم أن يحضر عند انشراح في الحال بسبب وجود خطر عليهم لكنه لا يفهمهم ويقول إنه لن يعرف الدخول في الشوارع الجانبية الضيقة في منشأة ناصر.


تحاول سميحة وفوقية الهروب من عند انشراح إلا أنها لا تتركهم وتقول لهم إنهم سيظلون معها في المنزل وسط خوف من المنطقة أو الاستمرار في التواجد.

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أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يشارك في بطولته عددكبير من النجوم رفقة النجمة يسرا، منهم مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد من نجوم الكوميديا منهم الفنان محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة كلا من الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم، والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

 

المسلسل الجديد يقدم قصة الدكتورة سميحة التي تعود من الهجرة مع أولادها بحثا عن حماتها لتنفيذ وصية زوجها الراحل من أجل الميراث.

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