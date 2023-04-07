الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16.. طرد نيللي من العيادة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت شبكة قنوات CBC قبل قليل عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023 كأول الأعمال التي تعرض خلال اليوم.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 16 تواجد سامح “آدم الشرقاوي” مع الدكتورة نيللي في عيادة الدكتورة المشرفة عليها من أجل إجراء فحص معمق علي وتطردها الدكتورة من العيادة وتأمرها بالخروج من المكتب وتترك لها سامح فقط.

تدخل نيللي في مشاجرة عبر الهاتف مع فوقية ابنة خالتها بسبب الموقف الذي حدث لها وطردها من مشرفتها، تأخذ إنشراح الهاتف من فوقية وتدخل في وصلة “ردح” لنيللي بعد ما سمعتها تصرخ في الهاتف.

تطلب الدكتورة المشرفة على نيللي من سامح الراحة التامة لأسبوعين وأن لا يتحرك إلا بإشرافها فيخبرها بأنه سيسافر قالت له يعود إليها قبل السفر.

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التفاصيل الكاملة لمسلسل «1000 حمد الله على السلامة» الحلقة 12

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا منهم الفنان محمد ثروت والفنانة شيماء سيف والفنان محمد محمود والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم وعدد كبير من ضيوف الشرف وعدد من الشباب منهم مايان السيد وآدم الشرقاوي وأحمد عبد الوهاب  والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل يعرض يوميا 4 مرات عبر شبكة قنوات “سي بي سي” على القناة العامة يبدأ العرض الأول في الساعة الرابعة والنصف عصرًا ويعاد في الحادية عشرة، كما يعرض المسلسل على قناة “سي بي سي” دراما في تمام الساعة السادسة والربع عصرًا ويعرض المسلسل على منصة واتش إت.

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