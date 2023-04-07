مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16.. الضابط حسام في مشكلة بسبب سماح

عرضت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023 كأول المسلسلات التي تعرض خلال اليوم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16

وشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16 محاولة أكرم إنقاذ شقته من الغرق ويقوم بمسح المياه وسط تلقي اتصال من شقيقه مصطفى يخبره عن سميحة وأولادها فيخبره بأنهم بخير.

وفي الوقت نفسه يعود سماح مع الدكتورة نيللي إلى المنزل لكنه لا يجد شقيقته سماح والتي لم ترد على الهاتف أيضًا.

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في الوقت نفسه كانت سماح مع الضابط حسام في الشارع حيث يطلب منها الجلوس على أحد الكافيهات ويبدو أن هناك مشاعر منه تجاهها وأثناء الحديث يحكي لها عن مغامراته وكيف حاول إنقاذ سيدة من ضرب زوجها ومع كل وصف تصرخ بصوت عالٍ تقول “يا حيوان” فيتجمع المحيطين ظنًا منهم أنه تقصد حسام فيعتذر لهم وتعيد الحديث مرة أخرى حتى يطلب منها الانصراف فتقرر أن تهدأ، ويبدأ الثنائي في لعب عدد من الألعاب الكوميدية مثل الأفلام وغيرها.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا وعدد من نجوم الكوميديا منهم الفنان محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة كلا من الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم، والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.