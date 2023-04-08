السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم.

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

ونرصد في التقرير التالي موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، حيث تبدأ شبكة قنوات سي بي سي بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة للمرة الأولى خلال اليوم كما تعاد الحلقات بواقع 3 مرات يوميا.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما يوميا وتعاد الحلقات 3 مرات يوميا كما تعرض الحلقات بشكل حصري رقميا عبر منصة واتش إت.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك مع النجمة يسرا في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم ونجوم الكوميديا منهم الفنان محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وبمشاركة كلا من الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم،  والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16.. الضابط حسام في مشكلة بسبب سماح

وكانت الحلقة السابقة انتهت بوجود علاقة عاطفية بين الضابط حسام وسماح بعد أن قضيا وقتا مميزا على أحد المقاهي وبدأ الثنائي يتحدثون إلى بعضهما البعض ويفتحان الحدثي عن الكثير من التفاصيل المختلفة، والعمل مكون من 30 حلقة استعانت فيه النجمة يسرا بعدد كبر من الشباب والوجوه الجديدة كعادتها دائما.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

 

1000 حمدالله على السلامة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 17 الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة السابعة عشر مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

في ذكرى غزوة بدر: الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف صفا واحدا في الذود عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب