يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم.

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

ونرصد في التقرير التالي موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، حيث تبدأ شبكة قنوات سي بي سي بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة للمرة الأولى خلال اليوم كما تعاد الحلقات بواقع 3 مرات يوميا.

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما يوميا وتعاد الحلقات 3 مرات يوميا كما تعرض الحلقات بشكل حصري رقميا عبر منصة واتش إت.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك مع النجمة يسرا في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم ونجوم الكوميديا منهم الفنان محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف والشباب مايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وبمشاركة كلا من الفنان القدير محمد محمود والفنان بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم، والمسلسل من تأليف السيناريست محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.

وكانت الحلقة السابقة انتهت بوجود علاقة عاطفية بين الضابط حسام وسماح بعد أن قضيا وقتا مميزا على أحد المقاهي وبدأ الثنائي يتحدثون إلى بعضهما البعض ويفتحان الحدثي عن الكثير من التفاصيل المختلفة، والعمل مكون من 30 حلقة استعانت فيه النجمة يسرا بعدد كبر من الشباب والوجوه الجديدة كعادتها دائما.

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