السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 2 لـ دنيا سمير غانم

جت سليمة
جت سليمة

تصدر موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة دنيا سمير غانم مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا موقع “جوجل” وعبر تطبيق “تويتر”.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية 2023 عن موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة دنيا سمير غانم، ويدور المسلسل في إطار الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وتظهر دنيا سمير غانم في دور سليمة، ضمن مسلسل جت سليمة الحلقة 1، يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها. 

ويظهر كريم عفيفي في مسلسل جت سليمة الحلقة 1 في دور خطيبة سليمة التي أجبرتها زوجة أبيها سلوى عثمان على الارتباط به فهو ابن شقيقتها ورجل بخيل وطامع هو وخالته في ميراث سليمة من والدها الراحل.

أول مسلسل لها بعد وفاة والديها.. دنيا سمير غانم تتألق في "جت سليمة"

ويظهر كضيف شرف مسلسل جت سليمة الحلقة 1 ، كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفي وسلوى عثمان وفتوح أحمد.

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 2 بطولة دنيا سمير غانم

ويعرض اليوم الحلقة 2 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.
يمكنك الآن ضبط تردد قناة cbc لمتابعة مسلسل جت سليمة رمضان 2023

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.
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