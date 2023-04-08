مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. ماذا سيحدث في الثلاث حلقات القادمة؟

ينتظر عدد كبير من المشاهدين مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، بعد تصاعد الأحداث في الحلقات الأخيرة، ويعرض اليوم مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً.

عدد حلقات مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 يقتصر عدد حلقاته على 20 حلقة فقط، ضمن خطة المسلسلات التي تقتصر على 20 بدلًا من 30 حلقة بالكامل والتي اتبعت رمضان هذا العام، وهذا ما يعني أنه يتبقى 3 حلقات فقط على انتهاء المسلسل.

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض بطولات الكتيبة 101 الواقعية في منطقة الشيخ زويد وسيناء، باعتبارها الكتيبة المحورية هناك والمسئولة عن تأمين هذه المنطقة أكثر مناطق مصر تمركزًا للإرهاب.

احداث مسلسل الكتيبة 101

وقد تصاعدت أحداث الحلقات الأخيرة في مسلسل الكتيبة 101 ما بين تفحش التكفيريين في قيامهم بالأعمال التخريبية والهجمات الدموية على مدينة الشيخ زويد بالكامل وعلى قوات الجيش المصري، كما أظهرت الحلقات بطولات أفراد الجيش أمام هذه الهجمات.

وقد أوضحت الحلقات هذا التفحش في أفعال التنظيم التكفيري خاصة بعد انضمام "وحيد" له الذي تحوم حوله العديد من التساؤلات، وفي الحلقات القليلة القادمة المتبقية من المتوقع أن تكشف الحلقات عن العديد من الأمور المثيرة التي ينتظرها الجمهور، ومنها علاقة "وحيد" بمقتل عمه الشيخ سالم، وكذلك حقيقة مؤهله هل هو طبيب حقًا أم أنه مدعي، كذلك ستكشف الحلقات عن مصير هذا "الوحيد" في النهاية، فهل ستنجح القوات المصرية في قتله أم لا؟

من المتوقع أن تكشف الحلقات القادمة أيضًا عن عدد أعضاء الكتيبة الذين ستكتب لهم الشهادة بفعل العمليات الإرهابية على يد التكفيريين فهل سيكون من بينهم الضابط نور الذي يلعب دوره الفنان عمرو يوسف، والضابط خالد الذي يجسد دوره الفنان "آسر ياسين"؟، وغيرها من الأسئلة الهامة التي أجابت عنها حقيقة ما قدمته هذه الكتيبة في الواقع.

ومسلسل "الكتيبة 101" من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.