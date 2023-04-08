السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عدد كبير من المشاهدين ينتظرون أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101، ويقدم "الدستور" موعد عرض مسلسل الكتيبة 101.

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض هذا العام ضمن سباق المسلسلات الرمضاني محققًا إشادة ملحوظة من المتابعين، والمسلسل بطولة قائمة طويلة من النجوم على رأسهم الفنان عمرو يوسف والفنان آسر ياسين، وكذلك كل من الفانين خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

ميعاد عرض الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101

أما موعد عرض حلقات مسلسل الكتيبة 101 فهو يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON، والإعادة في الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 10 مساءً والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساءً.

ويقدم مسلسل الكتيبة 101 أحداث حقيقية حول بطولات تلك الكتيبة في منطقة سيناء، والشيخ زويد وتصديها البطولي للإرهاب والتكفريين دفاعًا عن الوطن وأبناؤه، إذ عرفت هذه الكتيبة بتقديمها أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، منهم الشهيد العقيد أحمد عبد النبي قائد الكتيبة، والشهيد المجند محمد أيمن شويقة والشهيد المجند الشحات شتا شهداء واجهوا الإرهاب والتكفير والأنفاق، وعدد من الأبطال المصابين.

وتقع الكتيبة "101" من الجيش المصري فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهى محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، في منطقة الأحراش المحمية الطبيعية والتي يتعذر البناء عليها.

وجدير بالذكر فإن مسلسل الكتيبة 101 يمثل تواصلًا من الشركة المتحدة في تقديم الدراما الوطنية بعد أن سبق وقدمت مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة ومسلسلي هجمة مرتدة، والعائدون لإدراكها أهميتها ودورها فى بث روح الوطنية والانتماء وإظهار الكثير من حقائق الأمور وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة إذ يعتبر مسلسل "الكتيبة 101"، امتدادا طبيعيُا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

ومسلسل "الكتيبة 101" من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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