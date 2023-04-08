مفتي الجمهورية: مصر تربطها علاقات عميقة مع الأردن في كل المجالات

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالعلاقات المصرية الأردنية في كل المجالات، مشيرًا إلى أن القاهرة وعمان تربطهما علاقات قوية متينة على مستوى القادة والمستوى الديني.

وقال مفتي الجمهورية - في تصريحٍ صحفي على هامش مشاركته في المجالس العلمية الهاشمية - إنه شخصيًا تربطه بمفتي المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبدالكريم الخصاونة، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، وعلماء المملكة، علاقة وطيدة، مشيرًا إلى أنه تبادل الكثير من الأفكار والرؤى والأبحاث العلمية والإصدارات والزيارات بين الجانبين المصري والأردني.

ونوه مفتي الجمهورية، بأن المجالس العلمية الهاشمية تعتبر من السنة الحسنة التي تبعث في الناس الأمل لإيجاد حلول لقضاياهم من واقع هذا التراث العلمي العريق الذي خلفه لنا أولئك الأسلاف من علماء الدين.

ورأى أنه من يقرأ تراث الأسلاف يجد أن هناك عقلية علمية قد تكونت لديهم بلغت الدرجة القصوى، ثم من بعد ذلك نجد أيضًا تأهلًا إفتائيًا؛ لبحث قضايا الواقع ولجعل هذه العلوم المختلفة التي كانت عند الأسلاف علومًا خادمة لمصلحة الإنسان في القضايا المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والطبية.

وأعرب مفتي الجمهورية، عن تقديره لدور المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن، مؤكدًا أن دور الأردن بارز في هذه المجالس بجانب أخواتها من الدول الشقيقة خاصة مصر.

وشارك مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، في فعاليات المجلس العلمي الهاشمي العاشر بعد المئة بعنوان "الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي: في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول، ضمن المجالس العلمية الهاشمية التي تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سنويًا خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للكراسي العلمية" وذلك بحضور الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، مندوبًا عن العاهل الأردني.