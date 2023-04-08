السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الأطفال الأيتام في حفل إفطار بشمال سيناء (فيديو وصور)

جانب من حفل إفطار
جانب من حفل إفطار الأيتام

نظمت مؤسسة الوسيمي بمحافظة شمال سيناء، حفل إفطار الأيتام على مستوى المحافظة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالمدينة الشبابية بالعريش.

واستضافت المدينة الشبابية بالعريش، يوم الجمعة، حفل إفطار الأيتام على مستوى محافظة شمال سيناء، وتم توزيع 60 ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه لكل طفل بجانب هدية لعب أطفال، إضافة إلى تسليم جهاز عروسة.

وكان ضمن المكرمين أبناء شهداء وأيتام من جميع المحافظة بير العبد والشيخ ووسط سيناء ورفح والعريش.

وحضر الحفل كل من نائب المحافظ اللواء هشام الخولي ومدير عام التضامن الاجتماعي والكابتن إيهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار العسكري بالعريش.

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