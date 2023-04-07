ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وأ سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية على الأسواق والمخابز حيث اسفرت تلك الحملات والتى تم تنفيذها بإيتاي البارود عن ضبط 40 شيكارة يوريا مدعم خاصة بوزارة الزراعة وممنوع تداولها بالأسواق وكذا تم ضبط كمية تقدر ب 1000 لتر سولار بأحد محلات بيع الزيوت قام صاحبه بتجميعها لإعادة بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع، وخلال الحملة تم تحرير عدد 2 محضر لمحلين سوبر ماركت لعدم التزامهم بالإعلان عن الأسعار.

وفى ذات السياق، تم شن حملة على المخابز وتجار المواد التموينية بإيتاي البارود أسفرت عن تحرير 16 محضر، حيث تم ضبط مخبز قام بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 7 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، ضبط 10 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

كما تم ضبط 5 تجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين، وخلال حملة مماثلة بناحية كوم حمادة تم تحرير عدد 13 محضرا متنوعا لمخابز مخالفة تمثلت في ضبط 3 مخابز قاموا بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 6 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.