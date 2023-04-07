تردد قناة سي بي سي دراما عبر نايل سات.. وقائمة المسلسلات

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن تردد قناة سي بي سي دراما للاستمتاع بمشاهدة كافة المسلسلات والبرامج التي تعرض عبر شاشتها خلال شهر رمضان المبارك حيث انتقضت مجموعة مميزة من أفضل الأعمال الفنية والتي تتناول قضايا اجتماعية هامة ويتنافس من خلالها مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.



تردد قناة سي بي سي دراما عبر نايل سات

تعد قناة CBC Drama أحد القنوات الفضائية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتعرض عبر شاشتها مجموعة مميزة من المسلسلات والأفلام والبرامج الحصرية حيث يتابعها الملايين في مصر وكافة الدول العربية لذلك يمكن ضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستمتاع بصوت وصورة ذات جودة عالية طوال ساعات البث من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة CBC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : SD.



تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.





خريطة مسلسلات CBC في النصف الثاني من رمضان

تبدأ مجموعة قنوات CBC عرض مجموعة من الأعمال الفنية عبر شاشتها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وذلك حيث عرضت خلال النصف الأول مسلسلات من نوعية ال 15 حلقة والتي تناقش قضايا اجتماعية هامة تتناسب مع العادات والتقاليد الاجتماعية المصرية وتحكي قصص واقعية إليكم قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها عبر شاشتها :-

مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان والفنان أحمد عيد.

مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان محمد سلام والفنان خالد الصاوي.

مسلسل 1000 حمد لله على السلامة بطولة الفنانة يسرا والفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت.

مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة أروى جودة والفنان نضال الشافعي

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنانة هند صبري والفنان أحمد وفيق والفنانة يسرا اللوزي.





مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على CBC

يمكن ضبط تردد قناة سي بي سي دراما عبر نايل سات للاستمتاع بمشاهدة مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم والذي يتم عرضه مساء اليوم الجمعة 16 رمضان 1444 وذلك في المواعيد التالية حيث يعرض في تمام الساعة 8:45 دقيقة مساءا عبر شاشة CBC فيما تعرض عبر شاشة CBC Drama في تمام الساعة 11:15 مساءا ويعاد مرتين الأولى الساعة 5:30 صباحا والثانية الساعة 11:45 في اليوم التالي.

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