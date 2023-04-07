الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى بطولة منى زكى

تحت الوصاية
تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية من أكثر المسلسلات التي أثارت وخلقت حالة واسعة من النقاش منذ عرض البوسترات الخاصة بالفنانة منى زكي، وما عقبها من عرض البرومو الخاص بمسلسل تحت الوصاية، ويتسأل الجمهور عن بداية عرضه منذ أول أيام شهر رمضان 2023، حتى تم الإعلان أنه سيبدأ في بداية النصف الثاني من رمضان.

مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

يبحث متابعو وجماهير الفنانة منى زكي عن مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1، فمن المقرر أن تبدأ انطلاقة العمل الدرامي الكبير مساء اليوم، 15 رمضان الموافق 7 إبريل 2023 على قنوات dmc، حيث يعد واحد من أهم الأعمال الدرامية بهذا الموسم، لمناقشته قانون الوصاية على الأبناء عقب وفاة الزوج، وكيف تعيش الزوجة الأرملة في العديد من المشكلات والتحديات للحفاظ على أولادها. 

مسلسل "تحت الوصاية".. محمد عبد العظيم يشوق الجمهور:"انتظرونا"

موعد بدء «تحت الوصاية» على DMC

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي.. غدًا عرض الحلقة الأولى للمسلسل

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى بطولة منى زكى

ويعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكى، اليوم على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء

كما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

فريق عمل مسلسل تحت الوصاية

ومسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

وتدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي، والمكون من 15 حلقة حول سيدة تبحث عن مصدر رزق، اسمها “حنان”، أرملة وأم لطفلين، يتعين عليها مغادرة المدينة التي تعيش فيها والانتقال إلى مدينة أخرى بعد وفاة زوجها لإعالة أسرتها، وتبدأ الأحداث عندما تجد حنان نفسها مجبرة على العمل في مهنة صيد الأسماك، حتى يتمكن من إنفاقها على أطفاله الصغار ثم تبدأ في مواجهة أزمات مفاجئة.

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موعد بدء «تحت الوصاية» على DMC

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