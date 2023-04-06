الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل "تحت الوصاية".. محمد عبد العظيم يشوق الجمهور:"انتظرونا"

صورة من المسلسل
صورة من المسلسل

شوق الفنان محمد عبد العظيم الجمهور قبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكى، ونش الفنان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة من المسلسل وكتب عليها: "(تحت الوصاية) بدءً من بكره ان شاء الله على dmc الساعة 7,45 انتظرونا".

مسلسل تحت الوصاية

وقد تشوف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة مسلسل الفنانة منى زكي وهو مسلسل تحت الوصاية، ومنذ أن تم عرض البرومو الخاص بالمسلسل تم التفاعل معه بشكل كبير وأشاد به العديد منتظرين أولى حلقاته والتي تبدأ غدًا فى النصف الثاني من رمضان.

 

ويعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي، غدًا، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

قصة مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي

                 

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

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