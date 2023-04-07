تبدأ من 25 جنيهًا للجرام.. أسعار الفضة اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفضة استقرارا ملحوظا اليوم الجمعة 7 أبريل آخر تداولات الأسبوع في بورصة المعادن، حيث يبدأ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 من24.91 جنيه بمحلات الاكسسوارات والصاغة والفضيات.

وتعد الفضة من المعادن المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات وأهمها صناعة الإكسسوارات، حيث يستخدمها الكثير بدلاً من الذهب خاصة بعد ارتفاع أسعاره الفترة الحالية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 سعر 24.91 جنيه.

- بينما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 سعر 23.86 جنيه.

- وقد سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 سعر 23.04 جنيه.

- وسجل جرام الفضة العملات عيار 900 سعر 22.82 جنيه.

- وسجل جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) سعر 21.80 جنيه.

- وقد بلغت فضة المجوهرات عيار 800 سعر 19.93 جنيه.

- بينما سجل سعر جرام فضة عيار 750 سعر 18.68 جنيه.

- وسجل جرام فضة عيار 585 سعر 14.57 جنيه.