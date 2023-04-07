الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

الذهب
الذهب

 يزداد البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة  7-4-2023 نجد أنه  انخفض لجنيهات معدودة في معاملات المساء أمس الخميس خاصة الذهب من  عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا في مصر.
 

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية  
 

نعرض لكم في هذا التقرير جدول سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية في أخر تحديث له.

سعر جرام الذهب من عيار عيار 24
 

2480 جنيه بيع
2451.5 جنيه شراء
بانخفاض قيمته  5.75 جنيه 
 

سعر جرام الذهب من عيار 22
 

2273.25 جنيه بيع
2247.25 جنيه شراء 
بانخفاض قيمته 5.25 جنيه 

 

سعر جرام الذهب من عيار 21
 

2170 جنيه بيع
2145 جنيه شراء 
بانخفاض قيمته 5 جنيهات 

 

سعر جرام الذهب من عيار 18
 

1860 جنيه بيع
1838.5 جنيه شراء
بانخفاض قيمته 4.25 جنيه 

 

سعر جرام الذهب من عيار 14
 

1446.75 جنيه بيع
1430 جنيه شراء
بانخفاض قيمته 3.25 جنيه.

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سعر جرام الذهب من عيار 12
 

1240 جنيه بيع
1225.75 جنيه شراء
بانخفاض قيمته 2.25 جنيه 

 

سعر جرام الذهب من عيار 9
 

930 جنيه بيع
919.25 جنيه شراء
بانخفاض قيمته 2.25 جنيه 

سعر جنيه ذهب
 

17360 جنيه بيع
17160 جنيه شراء
بانخفاض قيمته 40 جنيه 


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