يزداد البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7-4-2023 نجد أنه انخفض لجنيهات معدودة في معاملات المساء أمس الخميس خاصة الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا في مصر.



سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية



نعرض لكم في هذا التقرير جدول سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية في أخر تحديث له.

سعر جرام الذهب من عيار عيار 24



2480 جنيه بيع

2451.5 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 5.75 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 22



2273.25 جنيه بيع

2247.25 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 5.25 جنيه





سعر جرام الذهب من عيار 21



2170 جنيه بيع

2145 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 5 جنيهات

سعر جرام الذهب من عيار 18



1860 جنيه بيع

1838.5 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 4.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14



1446.75 جنيه بيع

1430 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 3.25 جنيه.





سعر جرام الذهب من عيار 12



1240 جنيه بيع

1225.75 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 2.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 9



930 جنيه بيع

919.25 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 2.25 جنيه

سعر جنيه ذهب



17360 جنيه بيع

17160 جنيه شراء

بانخفاض قيمته 40 جنيه





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