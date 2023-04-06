تفاصيل صراع الدول الكبرى للسيطرة على الذهب الأبيض فى إفريقيا

دائمًا ما تتصارع القوى العظمى في العالم للسيطرة على الثروات، وفي أغلب الأحيان تتركز تلك الثروات في القارة السمراء، وتشهد إفريقيا في الأونة الأخيرة تنافسًا شديدًا بين أكبر وأقوى دول العالم للسيطرة على الذهب الأبيض (خام الليثيوم).

الإعلام الغربي وصف التنافس بحرب باردة جديدة في قطاع التعدين، خاصة أن الصين تسير بخطى ثابتة وتتفوق بشكل واضح على واشنطن، حيث استثمرت "بكين" مليارات الدولارات لعقد صفقات داخل القارة السمراء تعزز من خلالها سيطرتها على مناجم الليثيوم في أكثر من دولة إفريقية وبالتحديد في دولة "زيمبابوي" صاحبة الاحتياطي الأكبر في القارة.

سر تسميته بـ"الذهب الأبيض"

يعتبر الليثيوم واحدًا من أهم المعادن في الوقت الحالي، خاصة مع اتجاه العالم لاستبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية، حيث تعتبر إمكانات الليثيوم الكهروكيميائية أمرًا هامًا للغاية في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية.

وتعتبر أستراليا أكبر الدول انتاجًا لـ"معدن الليثيوم" حول العالم حتى الآن، إلا أن توقعات الخبراء تؤكد تزايد استخدام الليثيوم بشكل غير مسبوق بسبب صناعة السيارات الكهربائية التي ستكون السبب الرئيسي في استهلاك ما يقرب من 5 أضعاف كميات الليثيوم خلال السنوات القادمة، وهو ما يضطر كبار الدول لمحاولة السيطرة على الاحتياطات الهائلة من الليثيوم في إفريقيا، حيث يعتبر تأمين إمدادات الليثيوم أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات في العالم.

الصين الأقرب

من جانبها، كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن الصين - حتى الآن - تتفوق في سباق الحصول على الليثيوم في إفريقيا، مؤكدة أن الصين تهيمن بشكل واضح على استخراج العديد من المعادن النادر بشكل عام وبشكل خاص المعادن الهامة في عمليات انتقال الطاقة.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الدول الغربية تضع ميزانيات هائلة تصل لمئات المليارات لمحاولة اللحاق بالصين في ملف المعادن النادرة، وتتوجه الدول الآن إلى إفريقيا الغنية بالثروات الطبيعية، واصفة معدن الليثيوم في الوقت الحالي بالسلاح الاستراتيجي الهام؛ بسبب استخدامه في مئات المنتجات الهامة والمتطورة سواء السيارات الكهربائية أو الهواتف والكاميرات والأجهزة الحديثة.

وتحتوي إفريقيا على ما يقرب من ثلث الاحتياطات العالمية للمعادن، ومن بينها الذهب الأبيض، وتأتي على رأس الدول الإفريقية دولة زيمبابوي، وتمتلك أكبر احتياطي من الليثيوم في أفريقيا، وخامس احتياطي على مستوى العالم، وتليها مالي والكونغو ونيجيريا وناميبيا، وتتنافس الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى في تقديم عروض للدول الإفريقية الغنية بالليثيوم عبر تمويل مشروعات تنموية، وتقديم قروض لضمان الحصول على الذهب الأبيض.