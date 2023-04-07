الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعى شيرين الطحان

شيرين الطحان
شيرين الطحان

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين الطحان، التي رحلت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة في حياتها.


وكتبت نقابة المهن التمثيلية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تنعي نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.


وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

 

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