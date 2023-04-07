الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصدر إسرائيلى: لن نخوض حربًا واسعة

اطلاق صواريخ
اطلاق صواريخ

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي بأن إسرائيل تستعد للرد على الضربات الصاروخية، لكن ردها من غير المتوقع أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "سنجعل المسؤولين عن ذلك يدفعون الثمن في غزة ولبنان على حد سواء. وسنرد بضرب أهداف محددة. والرد الإسرائيلي من غير المتوقع أن يؤدي إلى حرب".

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع طارئ للحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة مساء الخميس، عقب تعرض إسرائيل للضربات الصاروخية من أراضي لبنان، والتي اتهمت إسرائيل حركة "حماس" بالوقوف وراءها.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الأعداء سيدفعون الثمن"، لكن مكتبه لم يكشف عن أي إجراءات محددة تخطط إسرائيل لاتخاذها.

وفي الوقت ذاته وجه الجيش الإسرائيلي ضربات إلى قطاع غزة، قائلا إنها تأتي "ردا على انتهاكات "حماس".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بهذا الصدد: "نسعى للفصل بين الجبهتين، ولعدم الانجرار في تصعيد واسع النطاق.. ولكن الرد الشديد على غزة سيكون بغض النظر عن الشمال".

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