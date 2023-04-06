خلاف على ثمن ركنة توك توك.. تفاصيل مقتل سائق بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص ووجود متوفى.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) ، طرف ثانى (سائق "توك توك" متوفى بطلق نارى خرطوش بالصدر) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع مركبة "التوك توك" خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثانى فحدث بينهما خلاف على التأخر فى دفع القيمة الإيجارية الشهرية .

تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته ، محدثاً إصابته التى أدت لوفاته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعه وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.