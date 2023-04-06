الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 15 من "الكتيبة 101".. مخطط خيالي لاحتلال "الشيخ زويد" يوم 14 رمضان

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل “الكتيبة 101”، اجتماع قيادات التنظيم الإرهابي أبودعاء الأنصاري و أبوأسامه وحكيم، حيث اتفقوا على تنفيذ مخطط وهمي لاحتلال مدينة الشيخ زويد يوم  14 رمضان، وإعلانها أول إمارة إسلامية في العريش. 

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ودار حوار بين أبو دعاء الأنصاري و"حكيم"، وقال الإرهابي أبو دعاء: “طلبت أقابلك يا حكيم علشان بخطط لغزوة كبيرة لم تحدث من قبل.. هنهاجم فيها الجيش طبعا في أماكن مختلفة ومتنوعة وستكون بداية مرحلة جديدة في مصر وسيناء”.

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وقال “حكيم”: “محتاجين رجال كتير وسلاح”، ليرد “أبو دعاء”:"كله موجود..  وهتكون انت القيادة المصرية لهذه الغزوة".

وشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 احداث اول يوم رمضان فى كمائن سيناء، وروحانيات هذا الشهر العظيم في كمائن القوات المسلحة بين الضابط والمجندين وهم يحتفلون بشهر رمضان.

وقام الضابط إدريس ويجسد دوره محمد رجب، بتوزيع البلح والطعام على المجندين في الخدمة استعدادًا للإفطار.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 يعرض على قناة on e  في تمام التاسعة مساءًا  والذي يجسد بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها تلك الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزًا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

نجوم الكتيبة 101
 

مسلسل “الكتيبة 101” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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