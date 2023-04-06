الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" تتصدر التريند قبل عرضها بساعات

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

تصدَّرت الحلقة 15 من مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة النجم ياسر جلال والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمُذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة، قبل ساعات من إذاعتها، مؤشرات «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" 

وينتظر الجمهور مشاهدة أحداث الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل “علاقة مشروعة”، حيثُ تشهد العديد من الأحداث المُثيرة والمفاجآت المتلاحقة حول مقتل “بثينة” التي تُجسد دورها الفنانة مي عمر، كما تكشف حقيقة محاولة قتل “عمرو” الذي يُجسد دوره الفنان ياسر جلال، ونجله، من قِبل عصابة المخدرات التي تحتجزهم وتُريد التخلص منهم لعدم كشفهم.

وتكشف النيابة ضمن أحداث حلقة اليوم من مسلسل “علاق مشروعة”، شخصية قاتل “بثينة”، بعدما أجرت تحقيقات عديدة مع «أمجد» طليقها والذي يُجسد دوره الفنان مراد مكرم، وصديقتها «دينا» التي تقوم بدورها الفنانة بسنت شوقي، وشقيقها «شريف» الذي يُجسده الفنان فارس محمود، إلى جانب سائق ياسر جلال الشخصي وحارس فيلّا مي عمر وربّة منزلها.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل “علاقة مشروعة”، عددا من الأحداث المثيرة، من بينها مقتل “بثينة” واحتجاز “عمرو” ونجله من قبل عصابة مخدرات، بعد أن اكتشف أن نجله تورط مع عصابة للاتجار في المواد المخدرة عن طريق فتاة يحبها وارتبط بها دون معرفة والديه.

مواعيد الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، كما تدور القصة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

وتنضم للبطولة الفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

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الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" تتصدر التريند قبل عرضها بساعات

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