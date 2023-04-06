تعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، اليوم الخميس، على قنوات dmc وdmc دراما والحياة.

وينتظر الجمهور من عشاق دراما رمضان ومتابعي مسلسل علاقة مشروعة، مشاهدة الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة، حيث تشهد العديد من الأحداث والمفاجآت المتلاحقة.

وتستعرض "الدستور" مواعيد عرض الحلقة 15 من مسلسل “علاقة مشروعة”.

مواعيد الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال

تعرض الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة dmc الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً.

وتعرض الحلقة أيضاً، على قناة الحياة اليوم الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة الحياة دراما تعرض الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء

وانتهت أحداث الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، أمس، بمحاولة قتل «عمرو» وابنه وصديقه.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، تورط أحمد نجل ياسر جلال في قضية مخدرات، وطلبت منه العصابة دفع مليون جنيه سعر البضاعة التي ألقاها في الشارع خوفا من الشرطة، واضطر لإخبار والده الذي اصطحبه إلى مقرهم وطلب من محاسب شركته مساعدته بالمال.

وذهب ياسر جلال بالمليون جنيه لإنقاذ ابنه «أحمد» لكن تم احتجازهم داخل غرفة فارغة، وبعدها جاء قرار كبير عصابة المخدرات بالتخلص من ياسر جلال وابنه وصديقه، حتى لا يكتشف أمرهم ويقومون بالتبليغ عنهم للشرطة، لتنتهي الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه حلقة اليوم

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل “علاقة مشروعة” في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا “داليا مصطفى”، ويدخل في علاقة مع بثينة “مي عمر” زوجة صديقه أمجد "مراد مكرم".