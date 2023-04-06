الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

%47 انخفاضًا بقيمة العجز فى الميزان التجارى مطلع 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة  الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2023، وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير  2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبــة انخفاض قدرها 47%.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 7.1%، حيـث بلغت 3.85 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السلع وأهـمها (منتجات البترول بنسبة 11.9%، ملابس جاهزة بنسبة 5.1%،  البترول الخام بنسبة 43.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 32.4%).  

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 4.8%، فواكه طازجة بنسبة 9.6%، أسمدة بنسبة 23.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 39.9%). 

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة الواردات بنسبة  28.2%، حيـث بلغت 6.33 مليار دولار خلال شهــر يناير2023 مقابل 8.83 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  

(مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 56.3%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 20.1 %، البترول الخام  بنسبة  15.0%).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة قدرها 13.3 %، قمح بنسبـة 10.4%، الغاز الطبيعي بنسبة 101.6 %، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبـة بلغت 9.2 %).

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