الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى القليوبية

مخدرات
مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حال وجودهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وهاتفي محمول وسلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالي.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حال وجوده بمسكنه، وبحوزته كمية لمخدري الحشيش والهيروين و30 قرصا مخدرا لعقار الترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض وميزان حساس، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ260,000 مائتان وستون ألف جنيه تقريباً.

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