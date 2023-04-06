برلماني يثمن نجاح حل النزاع بين النيل لحليج الأقطان والقابضة للتشييد

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسياسات الحكومة لحل المشكلات تواجه مجتمع المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة لكل منازعات الاستثمار، معلناً تأييده لاتفاقية تسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة إيمكس إنترناشيونال (المالكة لشركة النيل لحليج الأقطان) ليتم بذلك إنهاء نزاع استمر لأكثر من 12 عاما بين الطرفين.

كما أشاد شمس الدين بتصريحات المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والتي أكد فيها أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاقات متكافئة لإنهاء المنازعات الاستثمارية والتجارية من خلال التسويات الودية لتحقيق مزيد من الجذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، موضحا أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ستحصل بموجب التسوية على تعويض نحو 231 مليون جنيه من الشركة المالكة لشركة النيل لحليج الأقطان.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة الاتجاه إلى عقد المزيد من مثل هذه الاتفاقيات لإنهاء ملف منازعات الاستثمار، مؤكداً أن انهاء مثل هذه المشكلات يسهم فى تشجيع الاستثمارات.

كما طالب الحكومة بسرعة التدخل لدراسة ملف جميع شركات قطاع الأعمال الخاسرة واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل انهاء مشكلات وازمات الشركات الخاسرة لتحويلها لشركات رابحة، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سوف يسهم فى رفع الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أنه وقع هذه الاتفاقية عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وعن شركة إيمكس إنترناشيونال المهندس محمد شعيب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

واعتمدت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، التسوية الودية للنزاع بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد والتعمير، على أن تقوم شركة النيل بسداد تعويض للشركة القابضة قدره 231 مليون جنيه بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 الخاص ببيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2020، قامت شركة إيمكس إنترناشيونال بشراء 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان وذلك بالبورصة المصرية.