الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي لظهور أمراض جديدة؟.. أستاذ صحة يوضح

درجة حرارة الأرض
درجة حرارة الأرض

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، إن ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن يسبب ظهور أمراض وبائية.

وقال عنان، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنه منذ عام 2000 وحتى عام 2020 ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة واحدة وقلت الكتلة الجليدية بحدود 3%، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى ظهور 7 أمراض وبائية جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الدواء، أن ارتفاع الحرارة أدى إلى وجود مشكلات في بعض الأماكن التي لم تكن تعاني من قبل، وبالتالي أصبح هناك هجرة للناموس والذي يعتبر أكبر ناقل للأمراض، مما أدى لظهور حمى الوادي المتصدع وفيروس زيكا.

وأشار إلى أن ظهور حالات إصابة بالملاريا في مناطق لم تكن تظهر فيها من قبل سببه ارتفاع درجات الحرارة في مناطق لم تكن تظهر فيها ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف عن أنه بسبب ارتفاع الحرارة في آسيا أصبح هناك هجرة للفئران في المدن، وهو ما يهدد بفرص ظهور الإصابات بالطاعون في المستقبل.

وأشار أستاذ الدواء، أنه بعد 20 عاما، سيكون هناك ارتفاع درجة أخرى في حرارة الأرض، وبهذا ستختفى الشعاب المرجانية، وسيكون هناك انتشار لمرض الطاعون.

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