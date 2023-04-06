التحريات تكشف تفاصيل استغاثة سيدة بعد سحل شقيقيها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، غموض استغاثة من إحدى السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن قيام شخصين بالاعتداء على شقيقيها وإصابتهما والهرب وقيامهما بإرسال تهديدات لأسرتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول طرفَي مشاجرة: (طرف أول، سيدتان و3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم) وطرف ثانٍ (شخصان أحدهما مصاب بجرح بالجسم).

كشفت التحريات بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر نشوب مشاجرة بين الطرفين لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بمعاكسة سيدتين من الطرف الأول قام الطرفان على إثرها بالاعتداء على بعضهما البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب عبدالرحمن بيومي والنقيب محمد مجدي النبراوي والنقيب محمد مأمون معاوني رئيس المباحث، ضبط طرفَي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما تبين عدم صحة ادعاء هروب الطرف الثاني وإرسالهما تهديدات لأسرة الشاكية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.