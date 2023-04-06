«سوق الكانتو» الحلقة 14.. مشاجرة طه القماش وشحاته بسبب جنازة جده

حاول "شحاتة" (محمود البزاوي) سرقة ميراث والده حسنين في مسلسل سوق الكانتو، حيث تحمل أحداث الحلقة 14 الكثير من المفاجآت.

وتشاجر أمير كرارة "طه القماش" مع عمه "شحاته" محمود البزاوي، حيث قال الأخير لطه إن جدك قال قبل وفاته إنه لا يريدك في سوق الكانتو أو تحضر الجنازة والعزاء.

وهو الأمر الذي ضايق طه كثيرا وأكد لـ "حسنين" أنه لن يغادر سوق الكانتو وأيضا لن يترك حقه في الميراث.

وكان قد حاول محمود البزاوي "شحاته" الاستيلاء على الميراث من خلال سرقة ختم والده حسانين وقام من خلاله ببيع كل أملاك لنفسه ليصبح كل الميراث من حقه ويحرم طه من ورثه.

قصة سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية مي عز الدين التي تقوم بدور راوي قصة حب قوية تشهد العديد من التحديات خلال الأحداث.