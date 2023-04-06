الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل «سوق الكانتو».. طه القماش يتفاجأ بوفاة جده حسنين

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو أحداثًا مثيرة وشيقة فقد بدأت الحلقة حيث انتهت إليه السابقة عند وفاة عبد العزيز مخيون الذي يقوم بدور “المعلم حسنين”.

محاولة أخذ الميراث

وبينما يستسقط أمير كرارة - طه القماش - للذهاب إلى جده حسنين لرؤيته، يتفاجأ بأمر وفاة جده، حيث سبق وحاول طه القماش رؤية جده إلا أنه محمود البزاوي “عمه” رفض وحاول تضليله بأن جده لا يرغب في رؤيته، وذلك عند ذهاب طه القماش لى سوق الكانتو هو وخطيببته راوية.

ومن ناحية أخرى يبدأ محمود البزاوي الذي يقوم بدور "شحاتة" في محاولة اخذ الميراث كله لنفسه يعد وفاة والده "حسنين".

وذهب أمير كرارة الذي يؤدي دور طه القماش ومعه خطيبته مي عز الدين “راوية” إلى سوق الكانتو لمقابلة عبد العزيز مخيون “جده” لكي يعرفه على خطيبته الجديدة إلا أنه يعلم بأمر الوفاة.

وبعدما يتفاجأ طه القماش بخبر وفاة جده حسنين دون أن يقابله أو أن يراه، وبعدها تقوم مشاجرة بين طه القماش وعمه شحاتة الذي يقوم بدوره محمود البزاوي بسبب الوصية والميراث.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تعود أحداث مسلسل سوق الكانتو إلى الحقبة التاريخية في زمن الاحتلال الإنجليزي عام 1920، ويشارك في البطولة كل من أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل سوق الكانتو على DMC

يعرض مسلسل سوق الكانتو يومياا على قناة دي ام سي ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي.

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو احداث مثيرة وشيقة، فقد بدأت الحلقة حيث انتهت اليه السابقة.

وبينما يستسقط امير كرارة للذهاب الى جده لرؤيته يعلم أن جده حسنين الذي يؤدي دوره عبد العزيز مخيون قد مات، وذلك عند ذهابه إلى سوق الكانتو هو وخطيببته راوية.

ومن ناحية أخرى يبدأ محمود البزاوي الذي يقوم بدور "شحاته" في محاولة أخذ الميراث كله لنفسه يعد وفاة والده "حسنين".

وذهب أمير كرارة الذي يؤدي دور طه القماش ومعه خطيبته مي عز الدين “راوية” إلى سوق الكانتو لمقابلة عبد العزيز مخيون “جده” لكي يعرفه على خطيبته الجديدة.

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