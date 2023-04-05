الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«حامد ينقذ شيخ البلد من مقصلة الإعدام».. كواليس الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

ينتظر عدد كبير من المشاهدين في مصر والوطن العربي، أحداث الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع، والذي يحاكي عصرين تاريخيين، الأول يحكي عن أحداث الحملة الفرنسية، ومقاومة أهالي القرى لها، ونضالهم الدائم ضج الاستعمار، والاحتلال الأجنبي للبلاد، والثاني يتحدث عن أحداث ثورة الـ 25 من يناير وما تلاها من أحداث.

مسلسل سره الباتع الحلقة 15

 

الأمر الذي قدمه الكاتب الكبير يوسف إدريس، خلال إحدى رواياته، الأمر الذي أضاف له المخرج خالد يوسف، الحبكة الدرامية، ليخلق تجربة عظيمة تحاكي التاريخ والدراما، وساعده في خروج العمل بهذا الشكل استعانته بعدد من النجوم من بينهم حسين فهمي، ومنة فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني، وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت.


انتهت الحلقة الـ 14 من مسلسل سره الباتع، أمس، بوجود شيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي على مقصلة الإعدام، إلا أن حامد لن يصمت، إذ يقرر هو وأهل القرية حل هذه الأزمة، وإخراج شيخ البلد من أزمته.

«شيخ البلد على مقصلة الإعدام».. ملخص الحلقة 14 من مسلسل سره الباتع



كما تذهب صافية، ابنة شيخ البلد، وحبيبة حامد، والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، إلى حامد، والذي يلعب دوره الفنان صلاح السعدني، وتبكي بحرقة شديدة، وتطلب منه ألا يسلم نفسه، وأن سنقذ والدها في نفس الوقت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد: 12206.

 الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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القنوات الناقلة للحلقة 15 من مسلسل سره الباتع

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