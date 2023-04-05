الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القنوات الناقلة للحلقة 15 من مسلسل سره الباتع

سره الباتع
سره الباتع

يحرص عدد كبير من الجماهير في الوطن العربي، وبالأخص في المجتمع المصري، على متابعة الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع، خاصًة بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقات الماضية، التي دارت حول إعلاء صوت المناضلة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي، الأمر الذي بسببه عاش أهالي قرية شطانوف، أيام عجاف، بسبب صمودهم أمام المعاملة السيئة والعنيفة مع أهالي القرية، الذين شردوا أطفالهم، واعتدوا على نسائهم، وأحرقوا منازلهم، وقتلوا شبابهم.

 

أحداث مسلسل سره الباتع

 

كما تدور أحداث الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع عن أحداث ثورة الـ 25 من يناير وما عقبها من أحداث، إذ جسد المسلسل الإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد يوم 28 من يناير وسلب مجموعة من العصابات للعديد من الأشياء خلال فترة الانفلات الأمني، والذي صورها المسلسل من خلال اجتماع إحدى العصابات وتخطيطهم لسرقة المتحف المصري في ميدان التحرير وتصدى الثوار وقوات الجيش لهم.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on و on drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

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ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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